Total Energy Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Total Energy Services hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Total Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.59 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.390 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 343.0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 260.7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch