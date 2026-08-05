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05.08.2026 06:37:00
Tosoh verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tosoh lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tosoh ein EPS von 20.50 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Tosoh mit einem Umsatz von insgesamt 274.17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.85 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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