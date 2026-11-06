Tosoh stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tosoh hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23.74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 305.50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 254.01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch