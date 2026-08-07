Toso: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toso hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 5.14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5.29 Milliarden JPY, gegenüber 5.35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch