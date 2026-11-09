Toso stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toso hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 12.02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toso 15.00 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.80 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch