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17.11.2026 06:37:00
TOSNET öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TOSNET stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59.77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOSNET ein EPS von 80.04 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOSNET im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
TOSNET hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 94.31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 162.53 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.28 Prozent auf 11.91 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 11.52 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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