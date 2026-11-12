TOSHO präsentierte Quartalsergebnisse

TOSHO präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26.43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.13 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch