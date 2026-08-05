TOSHO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOSHO hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.04 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.96 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOSHO 6.49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.25 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch