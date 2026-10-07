TOSHIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOSHIN hat am 06.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 91.46 JPY. Im Vorjahresquartal waren 3.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.03 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch