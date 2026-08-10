Toshiba TEC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toshiba TEC hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 37.94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -94.180 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121.37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148.89 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch