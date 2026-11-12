Toshiba TEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toshiba TEC äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 JPY gegenüber -92.450 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Toshiba TEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch