Toshiba Machine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toshiba Machine hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23.11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37.77 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 30.41 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 17.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toshiba Machine 36.66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch