TOSEI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOSEI hat am 05.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.06 USD. Im letzten Jahr hatte TOSEI einen Gewinn von 0.130 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30.57 Prozent auf 84.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch