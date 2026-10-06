TOSEI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOSEI hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es stand ein EPS von 10.36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSEI noch ein Gewinn pro Aktie von 18.75 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.77 Prozent auf 13.65 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch