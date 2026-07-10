Tose: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tose hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -5.54 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3.94 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20.22 Prozent auf 1.36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.71 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch