Tose gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tose hat am 08.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 68.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.58 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 94.66 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 33.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4.82 Prozent auf 6.32 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Tose 6.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch