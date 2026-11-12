Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3.39 TRY gegenüber 2.11 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.49 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.72 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch