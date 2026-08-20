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20.08.2026 06:37:00
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.24 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 3.46 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.33 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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