Tortoise Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tortoise Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tortoise Acquisition A -0.080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 880.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch