Tortoise Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tortoise Acquisition A lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tortoise Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4.9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch