|
01.12.2025 19:23:48
Tortilla Mexican Grill Appoints Duncan Garrood As New Chair
(RTTNews) - Tortilla Mexican Grill plc (MEX.L), the biggest fast-casual Mexican restaurant group in Europe, announced that Duncan Garrood has been appointed as its new Chair, starting on December 5, 2025. He'll be taking over from Emma Woods, who is stepping down after four years in the role.
Duncan is currently the CEO of Empiric Student Properties PLC and comes with a wealth of leadership experience, having previously served as chief executive at Punch Taverns, Bill's Restaurants, and Ten Entertainment Group.
MEX.L closed Monday's trading at GBP 37.00 on the London Stock Exchange.
Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.Schnell Plätze sichern!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt -- DAX geht deutlich schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt trat zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab deutlich nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.