Torrent Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Torrent Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14.36 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Torrent Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98.02 Milliarden INR im Vergleich zu 78.76 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch