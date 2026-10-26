|
26.10.2026 06:37:00
Torrent Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Torrent Pharmaceuticals hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 14.05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17.45 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 49.79 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 50.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.