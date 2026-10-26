Torrent Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Torrent Pharmaceuticals hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14.05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17.45 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 49.79 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 50.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch