Torq Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Torq Resources hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Torq Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch