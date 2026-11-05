Toromont Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toromont Industries hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.18 Milliarden USD gegenüber 954.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch