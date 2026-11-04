Toromont Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toromont Industries hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.35 CAD, nach 1.73 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1.65 Milliarden CAD gegenüber 1.31 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch