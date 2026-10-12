Toro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.16 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 8.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch