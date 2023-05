Tornos-Aktie steigt: Prüfung einer Fusion

Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.

Die Marktleistungen beider Unternehmen würden sich ausgezeichnet ergänzen, teilten Tornos und Starrag am Dienstag mit. So würde der Zusammenschluss die Position beider Partner stärken und in allen Bereichen grosses Entwicklungspotenzial und Synergien bieten. Die Marken Tornos und Starrag sollen bei einer möglichen Fusion erhalten bleiben, ebenso wäre kein Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen.

Es werde "zu gegebener Zeit" über die Ergebnisse des Evaluationsprozesses und über die nächsten Verhandlungsschritte informiert.

Beim Beschluss des Verwaltungsrats von Tornos über eine Prüfung der Fusion hätten sich Walter und Till Fust aufgrund ihrer Verbindungen zur Starrag Gruppe der Stimme enthalten. Walter Fust hält sowohl an Tornos wie auch an Starrag rund die Hälfte der Aktien und sitzt in beiden Verwaltungsräten. Auch im Verwaltungsrat von Starrag enthielt sich Walter Fust seiner Stimme, ebenso der Tornos-CEO Michael Hauser.

Sollten die Fusionsverhandlungen zu einem positiven Abschluss kommen, würden die Aktionäre beider Unternehmen an einer ausserordentlichen Generalversammlung über den Zusammenschluss beschliessen.

Die Tornos-Aktie notiert an der SIX zeitweise 4,05 Prozent stärker auf 6,16 Franken.

Moutier/Rorschacherberg (awp)