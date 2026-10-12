TOR Minerals International Aktie 11052217 / US8908783090
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12.10.2026 15:42:59
TORM Raises FY26 Guidance From Stronger Earnings; Shares Up
(RTTNews) - On Monday, TORM plc (TRMD) raised its full-year 2026 guidance, citing its current coverage and expectations for continued strength in the shipping market during the remainder of the fourth quarter.
The company upgraded its full-year guidance, raising the EBITDA to $1.3 billion-$1.5 billion, up from the previous range of $1.0 billion-$1.2 billion.
The guidance increase reflects stronger expected earnings, supported by TORM's existing freight bookings and favorable conditions in the product tanker market.
On the Nasdaq, the shares were trading 3.88 percent up at $41.49.
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