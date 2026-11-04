TORM Q3 Earnings Soar, Lifts FY26 Outlook

(RTTNews) - TORM PLC (TRMD, TRMD-A.CO, TRMD_A.CO), a UK-based shipping and energy company, reported third-quarter earnings that more than doubled from last year. Based on the business environment, the company has raised its earnings outlook for the full year of 2026.

Net profit for the quarter amounted to $199 million, compared to $78 million a year ago. On a per-share basis, the earnings were $1.91 and $0.77, respectively.

Third-quarter adjusted profit during 2026 and 2025 was $185 million and $83 million, respectively.

Operating profit, or EBIT, for the third quarter was $213 million.

Revenue for the quarterly period was $499 million, up from $343 million in the prior-year quarter.

Expecting continued market strength for the remainder of fiscal 2026, the company has raised the lower end of its full-year guidance for TCE earnings by $50 million, to now range at $1,750 million - $1,900 million, from the previous outlook of $1,700 million - $1900 million.

Fiscal 2026 EBITDA is now forecast to be in the range of $1,350 million - $1,500 million, from the earlier outlook of $1,300 - $1,500 million.

TORM's shares closed Tuesday on the Nasdaq at $40.26, up 1.10 percent. In the pre-market activity on Wednesday, TRMD was down 3.25 percent, and trading at $38.95.

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