TORM A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TORM A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.28 DKK gegenüber 3.95 DKK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TORM A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.26 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 2.07 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch