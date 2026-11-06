TORM A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TORM A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.60 DKK. Im Vorjahresviertel waren 5.05 DKK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.24 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 2.19 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch