Torishima Pump Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Torishima Pump Mfg hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 52.08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Torishima Pump Mfg -12.030 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Torishima Pump Mfg in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch