Torishima Pump Mfg: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Torishima Pump Mfg hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 141.94 JPY, nach 9.90 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 21.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch