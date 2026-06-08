Torikizoku: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Torikizoku veröffentlichte am 05.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Torikizoku im vergangenen Quartal 12.93 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Torikizoku 11.64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch