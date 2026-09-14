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14.09.2026 06:37:00
Torikizoku hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Torikizoku hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 75.73 JPY gegenüber 26.18 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 57.13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Torikizoku 74.61 JPY je Aktie verdient.
Torikizoku hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 51.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 46.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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