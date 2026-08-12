toridori präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

toridori hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.56 JPY, nach 55.46 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch