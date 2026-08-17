Toridollcorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toridollcorp stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 33.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toridollcorp 49.04 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 72.32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch