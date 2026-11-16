Toridollcorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toridollcorp hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35.15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toridollcorp ein EPS von 16.80 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toridollcorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72.91 Milliarden JPY im Vergleich zu 71.95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch