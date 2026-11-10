TORICO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TORICO stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27.13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2.000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TORICO im vergangenen Quartal 779.4 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TORICO 753.9 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch