TOREX SEMICONDUCTOR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOREX SEMICONDUCTOR stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 86.06 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.38 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.93 Prozent auf 6.56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch