Toray Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toray Industries präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.07 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.88 Prozent auf 720.72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch