Toray Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toray Industries hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11.16 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 678.97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 595.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch