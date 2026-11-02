TOR Minerals International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOR Minerals International stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TOR Minerals International ein EPS von -0.080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch