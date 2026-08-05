TOPY INDUSTRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOPY INDUSTRIES hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45.66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 77.22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch