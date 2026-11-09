TOPY INDUSTRIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOPY INDUSTRIES hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 138.12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 67.42 JPY je Aktie erzielt worden.

TOPY INDUSTRIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch