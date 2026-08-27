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27.08.2026 06:37:00
Topsun Science Technology (Tongren): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Topsun Science Technology (Tongren) hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 336.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 362.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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