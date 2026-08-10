|
10.08.2026 06:37:00
Topre informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Topre veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 134.26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40.78 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100.65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 88.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.