Topre informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Topre veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 134.26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40.78 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100.65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 88.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch