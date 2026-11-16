Topre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Topre hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 20.75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Topre 104.48 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Topre im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98.17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 89.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch