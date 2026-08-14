Toppoint: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toppoint liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toppoint die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Toppoint vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Toppoint mit einem Umsatz von insgesamt 4.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch